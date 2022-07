Iranski filmar Panahi bo moral odslužiti šestletno zaporno kazen

Teheran, 19. julija - Večkrat nagrajeni disidentski iranski filmski ustvarjalec Džafar Panahi, ki so ga minuli teden aretirali v Teheranu, bo moral odslužiti šestletno zaporno kazen, ki so mu jo izrekli leta 2010, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iranski sodni organi.