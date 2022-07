Državljani Slovenije, Hrvaške in Turčije prevažali tujce

Brežice/Škofije, 19. julija - Policisti so v ponedeljek in danes zgodaj zjutraj ustavili tri državljane Slovenije, Hrvaške in Turčije, ki so prevažali tujce, ki so nezakonito vstopili v državo. Državljana Hrvaške in Turčije so v ponedeljek pozno zvečer ustavili na območju Brežic, državljana Slovenije pa danes zgodaj zjutraj v Kopru.