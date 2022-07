Španci bodo vložili sto milijonov evrov v vetrnice v Dalmaciji

Split, 19. julija - Španska energetska družba Acciona Energia bo na Hrvaškem zgradila dva parka z vetrnicami, ki bodo z energijo oskrbovale 60.000 gospodinjstev. Projekt, do katerega so prišli prek javnega razpisa, ocenjujejo na skoraj sto milijonov evrov, parka pa bosta stala na območju Splita ter med Šibenikom in Kninom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.