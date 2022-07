Naročilo za dvopotno gasilsko vozilo za železniški predor Karavanke uspešno

Jesenice/Ljubljana, 19. julija - Direkcija RS za infrastrukturo je na ponovljenem javnem razpisu izbrala ponudnika, ki bo za 2,2 milijona evrov dobavil dvopotno reševalno vozilo in spremljevalno logistično vozilo za interveniranje v železniškem predoru Karavanke. Na Jesenicah novi vozili, za kateri so že uredili garažo, pričakujejo v letu in pol.