Severna Makedonija začela pristopna pogajanja z EU

Bruselj, 19. julija - S prvo medvladno konferenco članic Evropske unije in Severne Makedonije so se danes v Bruslju začela pristopna pogajanja med Skopjem in EU. Pogajanja se začenjajo, potem ko so v ponedeljek članice EU potrdile okvir zanje, še pred tem pa je Bolgarija odpravila blokado Severne Makedonije na poti v EU.