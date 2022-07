Na Raki na Dolenjskem so se lotili prenove krajevne kanalizacije

Krško, 19. julija - Mestna občina Krško se je na Raki letos lotila prenove krajevnega kanalizacijskega sistema. Naložbo je zastavila stopenjsko. Do zdaj so v okviru prvega naložbenega koraka, ki bo občino stal nekaj manj kot 900.000 evrov, zgradili skoraj 550 metrov fekalnega ter slabih 700 metrov meteornega kanala, so sporočili s krške občine.