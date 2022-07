Vreme: Jasno

Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj Celzija. V sredo bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v krajih s šibko burjo okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi. Od srede naprej bo po nižinah v večjem delu Slovenije sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V četrtek in petek bo sončno in zelo vroče. V četrtek popoldne ali zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Alpami in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severnimi vetrovi zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno in vroče bo.

Biovreme: Danes in sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden. V torek bo toplotna obremenitev povečana predvsem na Primorskem, v sredo pa tudi drugod po nižinah.