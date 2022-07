Tokio, 19. julija - Azijske borze so se danes z izjemo tokijske obarvale v rdeče in s tem sledile trendom, ki jih je zastavil ameriški Wall Street. Vlagatelji so namreč previdni in se pričakujoč nadaljnje zaostrovanje denarne politike izogibajo tveganim investicijam, navajajo analitiki.