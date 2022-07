Američanke z golom Alex Morgan do zmage in OI 2024

Monterrey, 19. julija - Nogometašice ZDA so zmagovalke prvenstva Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Svetovne prvakinje Američanke so v finalu v mehiškem Monterreyu z 1:0 premagale olimpijske prvakinje Kanadčanke, zmaga pa jim je prinesla tudi neposredno uvrstitev na olimpijski turnir v Parizu 2024.