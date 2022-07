New York na strani trgovca, ki je nasilneža zabodel do smrti

New York, 19. julija - V mestu New York se je razvnela ognjevita politična in družbena razprava po tem, ko je javni tožilec 61-letnega lastnika trgovine v Harlemu obtožil umora 35-letnega Austina Simona. Slednji je prodajalca napadel, ker je ta zavrnil prodajo čipsa njegovi zaročenki. Vpletel se je celo župan Eric Adams, ki nasprotuje obtožnici.