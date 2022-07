V četrtfinale EP še Belgijke

London, 18. julija - Nogometašice Belgije so zadnje četrtfinalistke ženskega nogometnega evropskega prvenstva 2022 v Angliji. V ponedeljek zvečer so za napredovanje med osmerico najboljših z golom Tine de Caigny v 49. minuti dobile odločilno tekmo proti Italiji z 1:0 (0:0) in osvojile drugo mesto v skupini D.