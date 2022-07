Newyorške borze končale v rdečem

New York, 18. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Po rasti na začetku trgovanja se je po objavi poročila, da je Apple v pripravah na morebitno upočasnitev gospodarske rasti zmanjšal nekatere naložbe in zaposlovanje, ta ustavila. Analitiki so ob tem opozorili tudi na skok cen nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.