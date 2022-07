V lovu na skupno zmago kolesarje čaka trojček pirenejskih etap

Perpignan, 19. julija - V lovu na skupno zmago na dirki po Franciji bo na sporedu odločilni zadnji teden. Tokrat se bo vrhunec Toura odvijal v Pirenejih, danes pa karavano od Carcassonna do Foixa (178,5 km) čaka prva od treh tamkajšnjih etap. To bo hkrati prva od skupno štirih priložnosti, ki jo bo moral v lovu na skupno zmago izkoristiti slovenski as Tadej Pogačar.