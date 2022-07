Rishi Sunak povišal prednost v tekmi za vodjo torijske stranke

London, 18. julija - Po današnjem tretjem krogu glasovanja za naslednika Borisa Johnsona na položaju vodje konservativne stranke in britanskega premierja je s 115 glasovi podpore še vedno v vodstvu nekdanji finančni minister Rishi Sunak. Na drugem in tretjem mestu mu sledita ministrica za trgovino Penny Mordaunt in zunanja ministrica Liz Truss.