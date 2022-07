Evropske borze v zelenem, nafta dražja, evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 18. julija - Pozitivno razpoloženje vlagateljev se je s petka preneslo tudi v nov teden. Indekse so nad gladino po poročanju tujih agencij potisnili predvsem dobri poslovni rezultati, ki jih te dni objavljajo večja podjetja in banke in ki presegajo napovedi analitikov. Evro se je v primerjavi z dolarjem podražil, poskočile so tudi cene nafte.