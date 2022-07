Trening PSG v Tokiu pospremilo 13.000 navijačev

Tokio, 18. julija - Lionel Mesi, Neymar in Kylian Mbappe so magnet za množice tudi na Japonskem. V okviru turneje po Deželi vzhajajočega sonca so nogometaši pariškega PSG danes na stadionu Chichibunomiya v Tokiu opravili odprti trening, ki si ga je ogledalo kar 13.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.