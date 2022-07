Pahor na avstrijskem Koroškem o sodelovanju med občinami na obeh straneh meje

Globasnica, 18. julija - Predsednik Borut Pahor se je danes na povabilo županov obmejnih občin Globasnice, Železne Kaple in Črne na Koroškem udeležil srečanja županov in občinskih predstavnikov na Lužah na avstrijskem Koroškem. Namen srečanja je bil podpreti čezmejno sodelovanje med občinami na obeh straneh meje, so sporočili iz predsednikovega urada.