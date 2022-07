V Iranu med obnovo poškodovali mošejo z Unescovega seznama

Isfahan, 20. julija - Med obnovo so poškodovali 400 let staro mošejo v mestu Isfahan v osrednjem Iranu, ki je uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine. Mošeja iz 17. stoletja, znana tudi kot kraljeva mošeja, je bila zgrajena v zlati dobi Isfahana, ko je mesto bilo prestolnica v času dinastije Safavid.

Mošeja je ena od štirih najbolj znamenitih stavb na velikem trgu Nakš-e Džahan v središču Isfahana. Unesco je kompleks trga leta 1979 uvrstila na seznam svetovne dediščine.

Po Unescovih navedbah je mošeja najslavnejši primer barvite arhitekture, ki je dosegla vrhunec v Iranu pod dinastijo Safavid.

"Nadzorniki in restavratorji so ugotovili, da je nastala škoda, zlasti v zgornjem delu kupole," je po poročanju iranskih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencije AFP, sporočil skrbnik mestne dediščine Alireza Izadi.

Strokovnjaki, ki jih navajajo iranski mediji, so povedali, da se motivi rož na obnovljenih ploščicah ne ujemajo med seboj in da vzorci na kupoli niso poravnani.

"Zamenjali bomo ploščice kupole, saj se je zaradi teže gradbenega odra poškodovan njihov rob," je napovedal Izadi. Dodal je, da je izvajalec projekta, ki sodi med veterane obnovitvenih del v Isfahanu, pripravljen čim prej popraviti napako.

Restavrator projekta Mehdi Pakdel je za iransko državno televizijo potrdil, da so bile pri obnovi mošeje storjene "napake", a hkrati opozoril, da njegovo "delo še ni končano". Za napako so po njegovi oceni krive težave z gradbenimi odri, ki so jih uporabili med obnovo, ter tudi dela višinska dela na 54 metrih.

Isfahan, ki je tretje največje mesto v Iranu, je ena ključnih turističnih destinacij v državi.