Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 18. julija - Newyorške borze so nov trgovalni teden začele tako, kot so končale prejšnjega, z rastjo osrednjih indeksov. Na vlagatelje je pozitivno vplivala objava četrtletnih rezultatov banke Goldman Sachs, ki je kljub manjšemu četrtletnemu dobičku zabeležila večji dobiček od napovedi analitikov. Prav tako so splahneli strahovi, povezani s pojavom recesijo.