Ljubljanska borza: SBI TOP končal tik pod izhodiščem, s Krko več kot milijon evrov prometa

Ljubljana, 18. julija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,09 odstotka na 1137,87 točke. Skupaj je bilo opravljenih za 1,84 milijona evrov poslov. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so ob približevanju presečnega datuma za upravičenost do letošnjih rekordnih dividend k prometu prispevale 1,25 milijona evrov.