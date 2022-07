Hrvaška začela kovati evrske kovance

Zagreb, 18. julija - V Sveti Nedelji na Hrvaškem so začeli izdelavo hrvaških evrskih kovancev. Do konca leta jih bodo skovali 420 milijonov, v naslednjem letu pa po trenutnih načrtih še okoli 230 milijonov. Evri bodo na Hrvaškem zamenjali okoli 1,1 milijarde kovancev in 500 milijonov bankovcev, je sporočil guverner hrvaške centralne banke (HNB) Boris Vujčić.