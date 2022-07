Pariški Picassov muzej z razstavo o odnosu med očetom in hčerko

Pariz, 20. julija - Maya z lutko, Maya s čolnom, Maya v mornarskem kombinezonu - Maria de la Concepcion Ruiz-Picasso, na kratko Maya, je bila Picassova hči, ki jo je slikar imel v razmerju z 28 let mlajšo Therese Walter. Okoli 200 umetnikovih risb, slik, pesmi, kipov in fotografij, ki so v Picassovem muzeju v Parizu, priča o tesnem odnosu, ki ga je povezoval z Mayo.