Pogonska goriva zunaj avtocest nekoliko cenejša

Ljubljana, 19. julija - Cene 95-oktanskega bencina in dizla zunaj avtocest so se danes znižale - za liter bencina je treba odšteti 1,62 evra, kar je 10,3 centa manj, za liter dizla pa 1,7 evra, kar je 10,8 centa manj. Te cene bodo veljale do 1. avgusta. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.