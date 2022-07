Sobotno neurje v delu spodnje Savinjske doline povzročilo precej škode v hmeljiščih

Tabor, 18. julija - Sobotno večerno neurje s točo je v občini Tabor, delno tudi na Vranskem in Braslovčah, povzročilo precej škode v kmetijstvu, še posebej v hmeljiščih. Neurje z močnim vetrom je tako podrlo dobrih osem hektarjev veliko žičnico, kjer je bilo posajenih več različnih vrst hmelja, ki so bile na začetku storženja, in je ta hmelj za letos izgubljen.