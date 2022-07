Voznik pri Velenju za več kot 50 kilometrov na uro prekoračil dovoljeno hitrost

Celje, 18. julija - Policisti so v petek v Paki pri Velenju odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo vozniku osebnega avtomobila, ki je pri omejitvi hitrosti 50 kilometrov na uro vozil 101 kilometer na uro. Zoper kršitelja bodo na sodišče podali obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Celje.