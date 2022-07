Karitas s številnimi letovanji za socialno ogrožene otroke

Ljubljana, 18. julija - Karitas danes začenja prvi teden letovanj za slovenske socialno ogrožene otroke, mladostnike in družine. Eno izmed največjih letovanj predstavljajo Počitnice biserov v Portorožu. Večina letovanj poteka v Portorožu, v manjšem obsegu pa tudi na Rakitni in v Soči. Nekaj letovanj pa bo letos tudi za otroke in družine iz Ukrajine.