Na Hrvaškem z antraksom okuženi govedina in šest ljudi

Sisak, 18. julija - Na hrvaškem veterinarskem inštitutu so v soboto potrdili sum na prisotnost vraničnega prisada oziroma antraksa pri dveh poginulih živali, so sporočili s hrvaškega ministrstva za kmetijstvo. Zaradi suma okužbe z antraksom so v splošno bolnišnico v Sisku doslej sprejeli šest ljudi, med njimi dva otroka. Vsi so imeli blažjo obliko bolezni.