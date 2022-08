Uživajmo poletje: Poletna prehrana mora biti lahka in osvežujoča

Ljubljana, 7. avgusta - V vročih poletnih dneh strokovnjaki svetujejo, da je hrano priporočljivo uživati večkrat na dan v manjših in lažjih obrokih. Hrana mora biti lahka in osvežujoča. Skrbeti pa je treba predvsem, da smo ustrezno hidrirani in skrbimo za elektrolitsko ravnotežje, to pa je obenem tudi podlaga za dobro počutje.