Vreme: Pretežno jasno

Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, šibka burja na Primorskem pa bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V torek bo jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V sredo bo jasno in še bolj vroče. V četrtek bo sončno, popoldne ali zvečer bodo nastajale posamezne vročinske nevihte.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo. V Kvarnerju bo danes še pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ugoden. Toplotna obremenitev bo danes povečana predvsem na Primorskem, kjer bodo zaradi šibke burje visoke tako nočne, kot popoldanske temperature. Drugod po Sloveniji bo v torek popoldne toplotna obremenitev že nekoliko povečana.