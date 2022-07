Obljubo o izvedbi participativnega proračuna držala manj kot polovica županov

Ljubljana, 18. julija - Obljubo o izvedbi participativnega proračuna je držalo 24 od 56 županov, ki so se k temu zavezali, ugotavljajo na Inštitutu Danes je nov dan. Pred lokalnimi volitvami 2018 so vse županske kandidate namreč pozvali k izvedbi participativnega proračuna, ki se sedaj izvaja v skupno 39 občinah, so na inštitutu zapisali v sporočilu za javnost.