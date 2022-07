S požarom na goriškem Krasu se bori preko 300 gasilcev, burja ga je spet razplamtela

Renče, 17. julija - V požaru, ki je dopoldne zagorel na območju med Renškim vrhom in naseljem Temnica, bo tudi čez noč posredovalo več kot 300 gasilcev iz več slovenskih gasilskih regij. Pri gašenju so jim pomagali štirje helikopterji, dva slovenska in dva italijanska, ter hrvaško letalo canadair. Požar so je zaradi okrepljene burje spet razplamtel, je poročala TVS.