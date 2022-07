Švedinje in Nizozemke z visokima zmagama v četrtfinale EP

London, 17. julija - Nogometašice švedske in nizozemske reprezentance so v tretjem krogu skupine C dosegle visoki zmagi ter se zanesljivo uvrstile v četrtfinale evropskega prvenstva v Angliji. Švedinje so v bližini Manchestra brez težav s 5:0 odpravile Portugalke, Nizozemke pa so bile v Sheffieldu s 4:1 boljše od Švicark.