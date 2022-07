Na mejnih prehodih s Hrvaško vnovič čakalne dobe, promet ponekod zgoščen

Ljubljana, 17. julija - Na mejnih prehodih s Hrvaško so vnovič podaljšane čakalne dobe, se pa stanje umirja. Vozniki osebnih vozil trenutno najdlje čakajo za izstop in vstop v državo na Gruškovju, na obeh straneh do dve uri. Zastoj je zato tudi na podravski avtocesti pred tem mejnim prehodom v smeri proti Hrvaški. Gneča je še pred predorom Karavanke proti Avstriji.