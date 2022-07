Obeležujemo dan mednarodnega kazenskega pravosodja

Ljubljana/Haag, 17. julija - 1. julija je minilo 20 let od začetka veljavnosti rimskega statuta in ustanovitve Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), danes pa praznujemo dan mednarodnega kazenskega pravosodja, ki obeležuje sprejem statuta, enega ključnih stebrov mednarodnega kazenskega pravosodja, so sporočili iz zunanjega ministrstva.