Avstralija po osmih letih znova obtožila Rusijo za sestrelitev malezijskega letala

Sydney/Bruselj, 17. julija - Avstralija je danes ponovno obsodila Rusijo, da je odgovorna za sestrelitev letala družbe Malaysia Airlines leta 2014, zaradi česar je umrlo vseh 298 potnikov in članov posadke. Skupaj z Evropsko unijo so izrazili polno podporo vsem prizadevanjem za ugotovitev resnice in dosego pravice za žrtve in njihove najbližje, so sporočili iz sveta EU.