Rusija po krajšem predahu obnovila ofenzivo v Donbasu

Moskva/Kijev, 17. julija - Ruske oblasti so v soboto po krajšem predahu po zavzetju mest Severodoneck in Lisičansk obnovile svojo ofenzivo v vzhodni ukrajinski regiji Donbas. Ukrajinskim silam je medtem v zadnjih 24 urah uspelo odbiti ruske napade v smeri mest Bahmut in Slovjansk v regiji Doneck, poroča nemška tiskovna agencija dpa.