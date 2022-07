Na Gorenjskem v zadnjem času vse več tatvin koles

Kranj, 17. julija - Potem ko sta bili v enem od kampov na Gorenjskem konec tedna odtujeni dve električni kolesi, Policijska uprava Kranj opozarja, da je tatvin koles v zadnjem času vse več. Lani so gorenjski policisti v vsem letu obravnavali 92 tatvin, letos že okoli 50. Največkrat gre za tatvine iz kampov, kleti in drugih prostorov bloka, hiš, parkirišč in podobno.