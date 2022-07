Cressy in Bublik v finalu Newporta

Newport, 17. julija - Američan Maxime Cressy, četrti nosilec, in Kazahstanec Aleksander Bublik, tretji nosilec, sta finalista travnatega teniškega turnirja v Newportu. Cressy je v polfinalu s 6:2, 4:6 in 6:3 premagal drugega nosilca, rojaka Johna Isnerja, Bublik pa je bil še bolj prepričljiv, Avstralcu Jasonu Kublerju je prepustil le pet iger, zmagal je s 6:3 in 6:2.