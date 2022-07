Newport, 17. julija - Avstralskega tenisača Lleytona Hewitta, dvakratnega zmagovalca turnirjev za grand slam in nekdanjega prvega igralca sveta, so na slovesnosti na turnirju v ameriškem Newportu, ki so jo zaradi epidemije covida-19 lani prestavili, sprejeli v mednarodno teniško hišo slavnih, poroča AFP.