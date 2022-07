Nemške nogometašice do tretje zmage, Španke med osem na EP

London, 16. julija - Nemške nogometašice so dosegle tretjo zmago v skupinskem delu evropskega prvenstva v Angliji in se zanesljivo prebile v četrtfinale. Po zmagah nad Dankami in Špankami so danes na stadionu MK v Milton Keynesu na kolena položile še Finke s 3:0. Na drugem dvoboju v skupini B v Londonu so Španke ugnale Danke z 1:0 in se prebile med osem.