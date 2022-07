Ankara, 16. julija - Odbojkarice Brazilije in Italije so finalistke lige narodov. V polfinalu zaključnega turnirja v Ankari so Brazilke s 3:1 (-14, 18, 24, 19) premagale Srbijo, Italijanke pa so bile s 3:0 (18, 26, 22) boljše od gostiteljic.