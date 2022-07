Hovland in McIlroy vodita v kultnem St Andrewsu

Edinburgh, 16. julija - Norvežan Viktor Hovland in Severni Irec Rory McIlroy sta prevzela vodstvo na odprtem prvenstvu Velike Britanije, letošnjem zadnjem turnirju serije major v golfu. Štiriindvajsetletni Hovland in devet let starejši McIlroy imata na kultnem igrišču St Andrewsu štiri udarce manj od Avstralca Cammyja Smitha in Američana Camerona Younga na tretjem mestu.