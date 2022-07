Pogačar poskušal, a ni strl Vingegaarda, etapa Matthewsu

Saint-Etienne, 16. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v 14. etapi dirke po Franciji od Saint-Etienna do Menda (192,5 km) poskušal streti Danca Jonasa Vingegaarda, ki pa je zanesljivo zadržal rumeno majico. Etapa je sicer pripadla ubežniku Michaelu Matthewsu iz Avstralije, ki je v cilj prišel 12 minut in pol pred Slovencem in Dancem.