Aleksandra Krunić in Bernarda Pera za zmago v Budimpešti

Budimpešta, 16. julija - Srbkinja Aleksandra Krunić in Američanka Bernarda Pera sta se prek današnjih polfinalnih dvobojev prebili v nedeljski finale teniškega turnirja WTA v Budimpešti z nagradnim skladom 251.750 dolarjev. Srbkinja je v polfinalu premagala Kazahstanko Julijo Putincevo s 6:2 in 6:2, Američanka pa Madžarko Anno Bondar s 6:3 in 6:4.