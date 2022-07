Gnabry podaljšal z Bayernom

München, 16. julija - Navijači nogometašev Bayerna so danes dobili slabo in dobro novico. Potem ko je bolj ali manj jasno, da bo poljski napadalec Robert Lewandowski odšel v Barcelono, so s kluba sporočili, da so do leta 2026 podaljšali pogodbo Sergom Gnabryjem, za katerega prav tako ni bilo jasno, ali bo v Münchnu ostal, poroča AFP.