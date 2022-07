Ta teden razpis lokalnih in predsedniških volitev

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 18. julija - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bo po napovedih v tem tednu podpisala odloka o razpisu lokalnih volitev in volitev predsednika republike, znano bo tudi, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Pogledi strank so tako že uperjeni v priprave na volitve, nekatere so svoje kandidate že predstavile, v drugih premisleki o tem še tečejo.