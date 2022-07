Argentinski finale v Bastadu

Bastad, 16. julija - Argentinska teniška igralca Francisco Cerundolo in Sebastian Baez sta se uvrstila v nedeljski finale turnirja ATP v švedskem Bastadu z nagradnim skladom 534.555 evrov. Cerundolo je na prvem polfinalnem dvoboju premagal Španca Pabla Carrena s 6:3 in 6:2, Baez pa je bil na drugem boljši od drugopostavljenega Rusa Andreja Rubljova s 6:2 in 6:4.