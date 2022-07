Vreme: Zvečer bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe in nevihte

Ljubljana, 16. julija - Zvečer in sprva ponoči bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše na severu Slovenije. Burja na Primorskem se bo okrepila. Zjutraj bo v notranjosti zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.