ZDA v Italijo vračajo 130 nezakonito prodanih arheoloških predmetov

New York, 16. julija - ZDA bodo Italiji vrnile 130 arheoloških artefaktov, ki so bili predmet nezakonite trgovine in so jih zasegli newyorški pravosodni organi v sodelovanju s poveljstvom karabinjerjev za zaščito kulturne dediščine. Predmete bodo v Italijo predvidoma vrnili v sredo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.