Papič v Novem mestu o regijskih načrtih za visoko šolstvo

Novo mesto, 16. julija - Minister za izobraževanje, šport in znanost Igor Papič se je v petek v Novem mestu z županom Gregorjem Macedonijem pogovarjal o razvoju visokošolske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v jugovzhodni Sloveniji. Začrtali so nadaljnje korake pri razvoju javnega visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.